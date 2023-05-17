Bilecik'te gölete düşen otomobilde 3 kişinin ölümüne ilişkin sürücü tutuklandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, gölete düşen otomobilde 3 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gölete düşen otomobilde bulunan ve kendi imkanlarıyla sudan çıkarak kurtulan sürücü Yunus Kırkcı ve Ertan Uzun, jandarmadaki işlemlerinin ardından Gölpazarı Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan Kırkcı, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı, Uzun ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yunus Kırkcı idaresindeki 11 ER 436 plakalı otomobil, dün Gölpazarı ilçesi Küçükyenice köyü yakınında sulama göletine düşmüştü. Kırkcı ile araçtaki kişilerden Ertan Uzun, suya gömülen araçtan kendi imkanlarıyla çıkmıştı. Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan araçta, Derya Nur Mete (24) ve oğlu Yüksel Berk Mete (5) ile Nazar Ağaçdelen'in (19) cansız bedenleri bulunmuştu.

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