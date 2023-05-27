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Bilecik'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AA

Bilecik'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in İnhisar ve Bozüyük ilçelerinde şiddetli yağış ve sel nedeniyle bazı ekili arazilerde, köy yollarında hasar oluştu.

İnhisar ilçesi Koyunlu köyünde öğleden sonra bastıran sağanak yüzünden su baskını yaşanan Söğüt-İnhisar kara yolu köy ayrımında hasar meydana geldi. Ulaşıma kapanan yol, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Sağanağın yol açtığı selden dolayı bazı ağaçların devrildiği ilçede, büyük bölümü Olcay Durmuş'a ait olmak üzere bazı üreticilerin 15 bin metrekare alandaki domates ve salatalık ekili seraları zarar gördü.

Bölgede, AFAD, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

- Çöken ağıldaki 15 küçükbaş hayvan telef oldu

Bozüyük ilçesi Kovalıca köyünde de etkili olan yağış sonrası Celalettin Akkuş'a ait ağıl çöktü. Ağılda bulunan küçükbaş hayvanlardan 15'i telef oldu. Bazı evleri su bastı ve ekili araziler zarara uğradı.

Muhtar İsabali Yılmaz, AA muhabirine, can kaybı olmamasının tek tesellileri olduğunu söyledi.

Buğday, pancar ve ayçiçeği ekili yaklaşık 1500 dönüm arazinin selden zarar gördüğünü belirten Yılmaz, "Köy yolumuzda da hasar oluştu. İl Özel İdaresi ve Bozüyük Belediyesi ekipleri gerekli çalışmaları yapıyor." dedi.

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