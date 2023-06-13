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Gölpazarı'ndan kısa kısa

AA

Gölpazarı'ndan kısa kısa

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Gazimihal İlkokulu ve Ortaokulu tarafından yaz şenliği ve kermes etkinliği yapıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, okul bahçesindeki etkinlikte yaptığı konuşmada, öğrencilerin ve öğretmenlerinin yoğun bir eğitim öğretim yılını geride bırakmaya hazırlandığını söyledi.

8. sınıf öğrencilerinin il genelinde yapılan deneme sınavında birinci olduğunu belirten Mercan, şunları kaydetti:

"Biz okulumuzla, sizlerle, öğretmenlerimizle ve Gölpazarı'nda yaşıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Yaz tatilinde kendinizi çok yormayın, bol bol oyun oyun oynayın, hayatınız boyunca çok ders çalışacaksınız. Sizlerden yegane beklentimiz iyi insan olmanız. Bu etkinlikte emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idaresi, öğretmenlerimize, velilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Programa, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Cihad Emir, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Önder Gürkan Oral, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz, daire amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.


- Trafik Dedektifleri Bilgi Yarışması

Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği tarafından ortaokul ve liseler arasında düzenlenen Trafik Dedektifleri Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği Trafik Polis Memuru Uğur Tamşen, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nda yer alan çocuklar için trafik eğitimi projesi kapsamında trafik kuruluşları eğiticileri tarafından okullarda 2022-2023 eğitim öğretim döneminde uygulamalı ve teorik dersler verildiğini söyledi.

Bu eğitimlerin ne derece verimli olduğunu ölçmek ve eğitimin eksik yanlarının tespiti amacıyla ilçe genelinde bütün okullarda temel trafik bilgisi yazılı sınavının yapıldığını anlatan Tamşen, "Herkes trafik kurallarına uymayı kendisinin ve başkalarının güvenliği için şart olduğunu bilmeli ve buna inanmalıdır. Kurallara uymak her insanın hem kendisine hem de bütün topluma karşı sorumluluğudur. Bu boyutuyla trafikte bireysel duyarlılıkla üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeli ve kurallara uymayı bir görev kabul etmeliyiz." dedi.

Törene, Gölpazarı Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan, Belediye Başkan Vekili Ufuk Bozkan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Cihad Emir, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Önder Gürkan Oral ve daire amirleri katıldı.

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