Bilecik'te şiddetli yağıştan zarar gören köylerde hasar tespiti başlatıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde, şiddetli yağış nedeniyle zarar gören köylerdeki altyapı ve tarım arazilerinde oluşan hasarın tespitine yönelik çalışma yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Söğüt ilçesi Hamitabat köyünde 5 çiftçiye ait 6 serada salatalık ve domates ekili 4 bin 450 metrekare alanda hasar oluştuğunu belirledi.

Aynı köyde bir serada 150 metrekare alanda çökme meydana geldiği ve profillerin zarar gördüğünü tespit edildi.

Ayrıca Yenipazar ilçesinde bazı köylerde dolu nedeniyle tarım arazisinde hasar oluştuğu gözlendi.

Ekipler, hasar tespit çalışmasını sürdürüyor.

- "58 yaşındayım ve bu şekilde bir selle karşılaşmadım"

Hamitabat köyü Muhtarı İbrahim Metin, AA muhabirine, dün akşam köy ve çevresinde yoğun yağışın etkili olduğunu söyledi.

Seralarda hasar oluştuğunu belirten Metin, şu bilgileri verdi:

"Bazı bölgelere geçemiyoruz çünkü sel, seranın içini yarmış ve çamur vaziyette. Gerçekten çok kötü durumda. Ekili salatalık fidelerini sökmüş. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, arazide hasar tespit çalışması yapıyor. Sebze halimiz ve kantarımız su altında kaldı. İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri bölgede temizlik çalışmalarını yürütüyor. 58 yaşındayım ve bu şekilde bir selle karşılaşmadım. Daha önceleri de seller yaşadık ama bu denli hasar vermedi."

Serası zarar gören Zeki Kaysun da 20 yıldır seracılıkla uğraştığını dile getirdi.

Komşularının haber vermesi üzerine serasının bulunduğu alana geldiğini söyleyen Kaysun, "Sadece bakmakla yetindik. Daha önceleri oluyordu ama bu kez çok fazla oldu. 13-14 yaşlarında olmuştu ama bu kadarını ilk defa yaşadık. Selden dolayı içine giremedik, sabah girdiğimde sera yan yatmış ve ortasında büyük oyuk açılmış, şaşırdım kaldım." dedi.

Bu arada, İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri yollarda temizlik çalışmaları yaparak sağanak nedeniyle zarar gören köy yolları ve dere yataklarını temizledi.

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