Bilecik'te Sakarya Vadisi'ndeki seralarda salatalık hasadı başladı

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BİLECİK (AA) - Mikroklima özelliğine sahip Bilecik'in Söğüt ve İnhisar ilçelerindeki köylerde kurulu seralarda yetiştirilen salatalık, çevre illere satılıyor.



İklim şartları bakımından yılda 3 kez ürün yetiştirilme imkanı sağlayan Sakarya Vadisi'ndeki ilçelerde bulunan seralarda salatalık hasadı başladı.

Toprakları Sakarya Nehri'nden sulanan arazilerde mevsimlik tarım işçilerinin seralardan topladığı salatalıklar, çoğunluğu İstanbul ve Sakarya olmak üzere çevre büyükşehirlere gönderiliyor. Bu yıl salatalıkta 21 bin 450 ton rekolte bekleniyor.

Söğüt ilçesi Hamitabat Köyü Muhtarı İbrahim Metin, AA muhabirine, özellikle sebze üretimine elverişli Sakarya Vadisi'nin üretici için büyük bir nimet olduğunu söyledi.

Hasadına başlanan salatalığın verim, rekolte ve fiyatıyla üreticiyi memnun ettiğini belirten Metin, "Toprak yapısı ve damlama sisteminden dolayı kaliteli ürünler yetiştiriyoruz. İşçi istihdamı açısından da potansiyeli olan bir bölgeyiz. Sezonluk işçilerimiz geldi. Köyümüzde 250 civarında tarım işçisi bulunuyor. Hem üretici kazanıyor hem de istihdam sağlamış oluyoruz." dedi.

Muhtarlık olarak tarım işçilerinin yaşamlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Metin, hasat edilen salatalığı İstanbul ve Sakarya olmak üzere büyük şehirlere gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Üreticilerden Zeki Kaysun da salatalığı günlük veya iki günde bir topladıklarını ifade etti.

Bu yıl ürünün kalitesinden memnun olduklarını anlatan Kaysun, "2002 yılından beri seracılıkla uğraşıyorum. Seracılık en önemli geçim kaynağımız. Üretmeye devam ediyoruz. Topladığımız salatalık komisyoncular tarafından yerinde alınıyor. Bu da bizim için daha avantajlı oluyor. Sezonumuz iyi başladı, inşallah bu şekilde gider." diye konuştu.

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