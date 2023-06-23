Bilecik'te uyuşturucu ticareti şüphelisi 4 kişi tutuklandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, 111 personelle 21 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 45 kök çimlendirilmiş kenevir bitkisi, 53,46 gram kenevir tohumu, 1,81 gram esrar, 22 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 7 av tüfeği fişeği, 2 tabanca fişeği ve 1 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 kişiden 10'u ifadelerinin ardından salıverildi, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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