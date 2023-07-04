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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orta Sakarya Vadisi'ndeki seralarda domates hasadı başladı

AA

Orta Sakarya Vadisi'ndeki seralarda domates hasadı başladı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ve İnhisar ilçe sınırları içinde yer alan Orta Sakarya Vadisi'nde kurulu seralarda domates hasadı başladı.

Nüfusun yüzde 90'ının tarımla uğraştığı köylerde yaz döneminde ağırlıklı olarak domates, salatalık ve biber üretiliyor.

Toprakları Sakarya Nehri'nden sulanan İnhisar ve Söğüt ilçelerine bağlı Koyunlu, Çayköy, Tarpak, Çaltı, Yakacık, Akçasu, Hamitabat, Geçitli ve Tuzaklı köylerindeki arazilerde, mevsimlik tarım işçilerinin seralardan topladığı domatesler, başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerin hallerine ve marketlerine gönderiliyor.

Orta Sakarya Vadisi'nde rekoltenin yüksek olmasından memnun olan üreticiler, iklim değişikliğinden az da olsa etkilenen sahada kontrollü üretim yapmaya özen gösteriyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün verilerine göre, örtü altı yetiştiriciliğinin en yoğun yapıldığı Sakarya Nehri havzasında yer alan Söğüt ve İnhisar ilçelerine bağlı köylerde bu yıl 2 bin 250 dekarlık alanda 20 bin tona yakın rekolte bekleniyor.

- "Ürünlerimizde tarım ilacı kullanmıyoruz"

İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyü muhtarı Gürol Emir, AA muhabirine, bereketli başlayan sezonu aynı şekilde kapatacaklarına inandıklarını söyledi.

Havzanın uzun bir bölgeyi kapsadığına ve binlerce dönüm seranın bulunduğuna dikkati çeken Emir, sözlerine şöyle devam etti:

"Ürünlerimiz kaliteli. Köyümüzde yaklaşık 6 bin dönüm sera var. İnşallah sezonumuz güzel geçecek. Üreticilerimiz yeni sezondan umutlu. Şu anki fiyatlardan memnunuz, daha da iyi olacak. Ürünlerimizde tarım ilacı kullanmıyoruz. Pazarlama konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. İstanbul, Ankara ve Konya'ya gönderiyoruz. İhracat açılırsa yurt dışına da göndeririz. Seralarda mevsimlik tarım işçileri çalışıyor, köyümüz bu anlamda da istihdam sağlıyor."

- "Ürünler bu yıl daha kaliteli ve verimli"

Üreticilerden Olcay Durmuş da çocukluğundan bu yana seracılıkla uğraştığını, 20 bin metrekarelik serada domates ve salatalık yetiştirdiklerini dile getirdi.

Domates fidelerini 2 ay önce toprakla buluşturduklarını anlatan Durmuş, ürünlerinin bu yıl daha kaliteli ve verimli olduğunu dile getirdi.

Sabah erken saatlerde seralara girdiklerini ifade eden Durmuş, "Seraların içi sıcak, doğal olarak yorucu oluyor. Bu nedenle biraz zorlanıyoruz ama ekmek kapımız burası. Yaz sezonunda 20 civarında işçiye istihdam sağlıyoruz. Emeğimizin karşılığını alacağımıza inanıyoruz. Fiyatlar bu şekilde giderse memnun olacağız ve memnun bir şekilde sezonu kapatacağız. Pembe ve kırmızı domateslerde fiyatlar değişiyor. Şu anki fiyatlar tatmin edici. İnşallah güzel bir sezon geçiririz." diye konuştu.

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