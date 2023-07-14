Bilecik'te manevra yapan kamyonetin altında kişi öldü
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde manevra yapan kamyonetin altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Kenan Y'nin kullandığı 11 ABL 796 plakalı kamyonet, Gölpazarı Körkuyu mevkiinde buğday tarlasında geri manevra yaparken Salih Pehlivan'a (82) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle düşerek kamyonetin altında kalan Pehlivan, yaralandı.
Ambulansla Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pehlivan, sevk edildiği Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü.
Sürücü Kenan Y. ise gözaltına alındı.