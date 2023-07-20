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        Bilecik'te ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 11:04
        Bilecik'te ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        BİLECİK (AA) - Bilecik'in İnhisar ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Samrı köyünde yaşayan Ahmet Sukavıştığı'ya (85) ait evde sabah saatlerinde yangın çıktı.

        Yangını fark eden Köy Muhtarı Ergin Karagöz, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi.

        Muhtar Karagöz, eve girerek Ahmet Sukavıştığı'yı dışarı çıkardı. İçerde kalan ev sahibinin eşi Ayşe Sukavıştığı (85) yaşamını yitirdi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

        Kaymakam Elif Nur Saçal, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

        Ayşe Sukavıştığı'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İnhisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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