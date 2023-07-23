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        Bilecik'te ayçiçeği tarlaları sarının tonlarına büründü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 14:47
        Bilecik'te ayçiçeği tarlaları sarının tonlarına büründü

        BİLECİK (AA) - Türkiye'nin ayçiçeği çekirdeği üretim merkezlerinden Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, erken ekilen ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya büründü.

        Kentin birçok köşesini ve köylerindeki tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri, bölgeye ayrı bir renk kattı. Sarının farklı tonlarıyla ilgi çeken ayçiçeği tarlaları, özellikle gün doğumu ve batımında ayrı güzellik sunuyor.

        Gölpazarı'nın geniş ovasını sarı renge bürüyen ve tadıyla ülkenin önde gelen kuruyemiş firmalarının gözdesi olan, ilçe halkının da "eğlencelik çekirdek" olarak tanımladığı ürün, bugünlerde tarlalarda görselliği ile insanların ilgisini çekiyor.

        Özellikle Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri olmak üzere il genelinde yaklaşık 75 bin dekar ayçiçeği ekili alan bulunuyor.

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