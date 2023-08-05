Bilecik'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kemal Baylan (48) yönetimindeki 34 CIA 63 plakalı otomobil, Gölpazarı-Bilecik kara yolunun Karaağaç köyü Dikenliboğaz mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Kemal ve araçta bulunan eşi Aysun Baylan (41) ile Salih (30), eşi Asuman (29) ve kardeşi Sudenur Baylan (18) yaralandı. Salih ve Asuman Baylan çiftinin çocuğu Yağız Efe Baylan (3) ise kazadan yara almadan kurtuldu.

112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan sürücü ve eşi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer 3 yaralı ise Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.