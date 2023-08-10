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        Bilecikli çift 16 yıldır kahvehaneyi birlikte işletiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 14:26
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        Bilecikli çift 16 yıldır kahvehaneyi birlikte işletiyor
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'in Yenipazar ilçesinde 58 yaşındaki Alime Uysal, eşinin sahibi olduğu kahvehaneyi onunla 16 yıldır birlikte işletiyor.

        Eşi Veli Uysal'a destek olmak amacıyla 2007'de kahveciliğe başlayan 3 çocuk annesi ve 3 torun sahibi Uysal akşamları, eşi ise gündüzleri müşterilere çay, kahve ve meşrubat servisi yapıyor.

        Çevresinde "Kahveci hanım", "Gececi Nejat", "Çaycı yenge" lakaplarıyla tanınan Alime Uysal, AA muhabirine, 2 yıl sonra emekli olacağını ancak çalışmaya devam edeceğini söyledi.

        Kahveciliğe başladığında zorlandığını belirten Uysal, "Alışkın değildim, titreyerek müşterilere çay götürüyordum. Bardakları bile yıkayamıyordum. En büyük destekçim eşim oldu. Bir yıl ortama alışmakta bocaladım ama şimdi çok rahat bir şekilde kahvehaneyi eşim olmadan çalıştırabiliyorum. Hangi müşterim ne ister, nasıl çay içer veya sadece kahve içer, hepsini biliyorum." diye konuştu.

        Uysal, müşterilerin kendisine "Fadime hanım" ya da "abla" diye seslendiğini ifade etti.

        Müşterilerinin genellikle konuşmalarına dikkat ettiğini aktaran Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bazen unutup kaba konuşabiliyorlar ama birden eşimin olmadığını, benim olduğumu fark ediyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor. Bazen oturup sohbet ederiz. Gece kahvehanenin temizliğini yapıyorum. Eşime temiz bir halde bırakırım. Benim gibi gece saatlere kadar açık olan bakkalımız var. Onun da gündüz hanımı açar, akşam beyi işletir ve kapatır. Bizde de tam tersi eşim açıyor, ben kapatıyorum."

        Uysal, kadın müşterilerinin de olduğunu dile getirdi.

        Veli Uysal ise 33 yıldır kahvecilik yaptığını, başta müşterilerinin de eşinin de alışmasının zor olduğunu ancak şimdi birlikte sırt sırta vererek kahvehaneyi çalıştırdıklarını anlattı.

        İlçe sakinlerinden Mehmet Uysal da kadın eli değdiği için kahvehanenin çok temiz olduğunu belirterek, "İnsanlar birbirine daha nezaketli davranıyor. Güzel bir ortam oluşuyor, memnunuz kendisinden. 'Fadime hanım' diyen var, 'Kahveci hanım' diyen var ama 'Yenge hanım' diye hitap ediyorum." ifadesini kullandı.

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