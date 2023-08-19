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        Gölpazarı'nda otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 14:32
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        Gölpazarı'nda otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        BİLECİK (AA) - Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Mehmet Göktekin idaresindeki 43 ADF 389 plakalı motosiklet, Orta Mahalle Çimen Sokağı Kavaklı Park Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 11 ADR 088 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Göktekin, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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