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        Gölpazarı'nda otomobile çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 14:32
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        Gölpazarı'nda otomobile çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede öldü
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        BİLECİK (AA) - Bilecik’in Gölpazarı ilçesindeki kazada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Orta Mahalle Çimen Sokağı Kavaklı Park Kavşağı'nda, iki gün önce, Kemal O'nun kullandığı 11 ADR 088 plakalı otomobile çarparak ağır yaralanan 43 ADF 389 plakalı motosikletin sürücüsü Mehmet Göktekin, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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