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        Bilecik'te kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

        Bilecik'in İnhisar ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 14:16 Güncelleme: 07.09.2023 - 14:37
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        Bilecik'te kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
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        Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Bunun üzerine bölgeye giden ekipler ormanlık alanda kaçak kazı yapan B.G, R.B, S.B, G.B, İ.K ve A.A'yı suçüstü yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

        Zanlılara 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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