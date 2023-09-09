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        Jandarma Bandosu, Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konser verdi

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 742'ncisi düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ile sanatçı Merve Özbey sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 23:21 Güncelleme: 09.09.2023 - 23:21
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        Jandarma Bandosu, Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konser verdi
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        Söğüt Belediyesi Tören Alanı'ndaki Jandarma Bandosu konserini izleyen 20 bine yakın kişi, zaman zaman çalınan parçalara eşlik etti.

        Konserin sonunda Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve Belediye Başkanı İsmet Sever, bando şefine ve ekibine hediyeler verdi.

        Daha sonra sanatçı Merve Özbey şarkılarını seslendirdi.

        Konser sonunda havai fişek gösterisi de yapıldı.

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