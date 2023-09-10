TBMM Başkanı Kurtulmuş, 742'nci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Programı'nda konuştu: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Osmanlı barış düzeninin önemine dikkati çekerek, "Nasıl Batılıların 'Pax Ottomana' dediği altı asır süren barış ve esenlik düzenini ecdadımız hakim kıldıysa Allah'ın izniyle, duası olanların dualarıyla, bu milletin çalışmasıyla, gayretiyle icabını yerine getirerek önümüzdeki asrı sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılı yapmak da boynumuzun borcudur. Bunun için hep beraber çalışacağız." dedi.

Kurtulmuş, Söğüt Tören Alanı'nda düzenlenen 742'nci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Programı'nda yaptığı konuşmada, Anadolu'nun manevi mayasını karanlardan Ertuğrul Gazi'nin huzurunda olmaktan, bu güzel şehirde bulunmaktan şeref duyduğunu belirtti.

"Biz kökü mazide olan ama atiye doğru uzanan bir milletiz. Aynen Osmanlı'nın çınarı gibi, bu topraklarda gelişerek dünyanın dört bir tarafına dal budak salmış ve asırlar içerisinde dünyada hükümran olmuş bir milletin evladıyız." diyen Kurtulmuş, bugün de millet varlığı denilen yüz milyonlarla ifade edilen dostların, kardeşlerin gözünü Türkiye'ye çevirdiğini ve Türkiye'den haber beklediğini ifade etti.

700 kerpiç evden bir cihan devleti çıkarmanın büyük bir başarı olduğunu belirten Kurtulmuş, bu başarının köklerinde şecaatle, cesaretle yoğrulmuş olan Türk milletinin, aynı zamanda İslam'ın edep ve haysiyetiyle İslam'ın irfan ve hikmetiyle donanmış olan kabiliyetinin de fevkalade müstesna bir yeri olduğunu kaydetti.

Aynen Ertuğrul Gazi'nin yaptığı gibi, yazın kaldıkları Domaniç yaylasından Söğüt'e gelen kendi obasının insanlarını karşılayıp onlara şifalı pilav ikram ettiği gibi, aynı şenliklerin kesintisiz 742 yıldır devam ettirildiğine işaret eden Kurtulmuş, "İnşallah kıyamete kadar Türkmen obalarını toplayan, Söğüt'ün ruhunu aşılayan bu büyük olayı devam ettireceğiz ve bu geleneği sürdüreceğiz." dedi.

Osmanlı'nın başarısının altındaki temel unsurlardan birisinin "siyasi ve askeri deha" olduğunu belirten Kurtulmuş, "Murad Hüdavendigar'ı Kosova'ya kadar götüren, daha Osmanlı bir devlet dahi olmamışken, buradan Çanakkale Çardak'tan karşıya geçişi sağlayan bir hedef var. Bu bir deha, bu bir askeri ve siyasi öngörü. Ama hepsinden önemlisi gideceği bir hedefi, varmak istediği bir ülküsü, varmak istediği bir amacı var. Hep daha ileriye, Maveraünnehir'den itibaren hep batıya doğru giden bir yürüyüşümüz var. Bu yürüyüş, bu anlamda bir büyük vizyonu da ortaya koymuş ve cihan devleti olabilmenin ilk adımları da Söğüt'te bu büyük vizyonla ortaya çıkmıştır." şeklinde konuştu.

- "Bir vizyonumuz, bir hayalimiz, bir gelecek hedefimiz olacak"

Söğüt'teki ruhun birinci özelliğinin, siyasi ve askeri vizyonun yanında büyük bir gelecek ufkunun, büyük bir hayalin, büyük bir hedefin bulunması olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Hayali olmayanın geleceği olmaz. Bir vizyonumuz, bir hayalimiz, bir gelecek hedefimiz olacak." ifadesini kullandı.

Osmanlı'nın kuruluşundaki "birlik ve beraberlik" ruhunun önemine de dikkati çeken Kurtulmuş, "Birliği, beraberliği olmayanın, dirliği olmayanın, obasında dirlik olmayanın başkasına söyleyecek sözü olmaz. Hedefi olmayanın ileriye doğru atacak bir tek adımı olmaz." dedi.

- "İnsanı yaşatarak, devleti güçlendirmeyi başarmış bir geçmişin temsilcileriyiz"

Devlet ve millet anlayışının önemini de dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Osmanlı İmparatorluğu, bugüne kadar bize miras gelmiş olan, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' felsefesiyle kurulmuştur. Yani aslolan devletten ziyade insanın güçlü olması, güçlü insanlar üzerinden, birlik, beraberlik içerisindeki insanlar üzerinden, güçlü bir devletin kurulmasıdır. İşte insanı yaşatarak, devleti güçlendirmeyi başarmış bir geçmişin temsilcileriyiz. Bu anlamda devletimiz, sadece yaşadığımız çağla ilgili bir varlık değil, devletimiz yine Osmanlı'nın bize öğrettiği 'devlet ebed müddet' fikriyle kıyamete kadar yaşayacak bir varlık olarak bize miras bırakılmıştır."

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Osmanlı'dan miras kalan bir diğer özelliğe de değinerek, şöyle devam etti:

"Bu milletin mayasında Müslümanlık vardır. Bu milletin mayasında büyük bir maneviyat vardır. O maneviyat Türk'ün şecaatiyle, Türk'ün gücüyle yerleşmiş merhametle birlikte adaletli ve gerçekten bütün dünyaya yayılan bir büyük gücü ortaya çıkarmıştır. İşte bugün de eğer yarına ilişkin bir şeyler söyleyeceksek, yarına ilişkin adımlar atacaksak, Söğüt'ten Ertuğrul Gazi'nin, Osman Gazi'nin memleketinden söylüyorum ki bu dört unsuru asla unutmayacağız. Yani büyük bir gelecek hedefimiz, içeride dirliği, birliği sağlayan bir kardeşlik ruhumuz, hep beraber devleti güçlü kılmak için 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket eden kerim devlet anlayışımız ve maneviyatımızı, şecaatimizi kuşatan ve hiçbir zaman unutmayacağımız bir gaza ruhumuz, bir gazavat ruhumuz."

- "Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız"

Osmanlı'nın mirasının daha ileriye taşınması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Dün bize bu mirası bırakanlar nasıl büyük bir rüya gördülerse, nasıl bir büyük gazavat ruhuyla dünyada yer aldılarsa, öncü oldularsa, hükümran oldularsa aynısını yapmak bizim de vazifemiz, bizim de ödevimiz, bizim de tarihten çıkarmamız gereken derstir. Ecdadımız sadece cihat meydanlarında Allahuekber sesleriyle fetihlerin kapısını açmış bir ecdat değildi. Aynı zamanda ecdadımızın, Sultan Alparslan'ın Anadolu topraklarına geldiği günden bu yana zihninde olan, hedefinde olan, programında olan bir başka şey ise nizamıalem davasıdır. Yani yeryüzüne nizam vermek, hakkı, hakikati, adaleti sadece bizim için değil, bütün insanlar için istemek ve bunun için mücadele etmek.

Tarihsel olarak çok önemli bir dönemin eşiğinde bulunuyoruz. 742'nci yılında bulunduğumuz Ertuğrul Gazi'yi Anma Şenlikleri dolayısıyla bir araya geldiğimiz bu şölende, sadece dünü değil yarını konuşuyoruz. Nasıl Batılıların ‘Pax Ottomana’ dediği altı asır süren barış ve esenlik düzenini ecdadımız hakim kıldıysa Allah'ın izniyle, duası olanların dualarıyla, bu milletin çalışmasıyla, gayretiyle icabını yerine getirerek önünüzdeki asrı sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılı yapmak da boynumuzun borcudur. Bunun için hep beraber çalışacağız. Her kim ne yapıyorsa yaptığının en iyisini yapacak. Her kim nerede bulunuyorsa bu hedeften hiç geri adım atmayacak ve inşallah önümüzdeki yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olarak, ecdadımıza yakışır torunları olarak dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız. Bu ruhla, tarihten aldığımız şuurla birlik, beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz."

- Notlar

TBMM Başkanı Kurtulmuş, tören alanına gelişinde vatandaşları selamladı. Konuşmalar öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.

Halk oyunlarının sergilendiği törende, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına bağlı birlikler ile Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı timlerince müşterek icra edilen "Üzüm Salkımı" gösterisi sunuldu. Daha sonra Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Merasim Bölüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği ile Çelik Kanatlar tarafından gösteriler gerçekleştirildi.

Tören, askeri bando eşliğinde selamlama geçişiyle sona erdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, törenin ardından şenlik kapsamında kurulan Yörük çadırlarını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Törene, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever de katıldı.