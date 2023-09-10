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        TBMM Başkanı Kurtulmuş Bilecik Valiliğini ziyaret etti

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 742'nci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için geldiği Bilecik'te Valiliği ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 16:18 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:36
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş Bilecik Valiliğini ziyaret etti
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        Söğüt Tören Alanı'ndaki programın ardından Valiliğe geçen Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladı.

        Kurtulmuş, ziyaretinde şeref defterini imzaladı, Vali Şefik Aygöl'den kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Vali Aygöl, ziyaret anısına TBMM Başkanı Kurtulmuş'a "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" yazılı tablo hediye etti.

        Kurtulmuş, ayrıca Valiliğin bahçesine de bir fidan dikti.

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