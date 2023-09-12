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        Bilecik'te otomobilin çarptığı köpeğin bacağı alçıya alındı

        Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, otomobilin çarptığı köpeğin kırılan bacağı alçıya alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 12:40 Güncelleme: 12.09.2023 - 12:40
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        Bilecik'te otomobilin çarptığı köpeğin bacağı alçıya alındı
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        Yenipazar ilçesine bağlı Selim köyünde Emine ve Ramazan Akkaya çiftinin köpeklerine otomobil çarptı. Akkaya çifti, bacağı kırılan köpeği, Osmaneli Belediye Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

        Tam donanıma sahip hayvan hastanesinde veteriner hekimler, röntgeni çekilen köpeğin bacağının kırık olduğunu belirledi.

        Bacağı alçıya alınan köpek, sahibine teslim edildi.

        Ramazan Akkaya, köpeklerini tedavi ettikleri için hayvan hastanesi görevlilerine teşekkür ederek, bölgede donanımlı bir hayvan hastanesini bulunmasının ve normal hastanede yapılan tedavinin burada hayvanlara uygulanmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

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