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        Bilecik İl Jandarma'dan sürücülere "KADES" anlatıldı

        Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca kadınlara, Kadın Destek Uygulaması "KADES" uygulaması anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 15:08 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:08
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        Bilecik İl Jandarma'dan sürücülere "KADES" anlatıldı
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        Jandarmadan yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde, şiddete maruz kalan kadınların tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri, hangi yolları izleyebilecekleri ve nerelere başvuru yapabilecekleri konusunda bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız olarak yapıldığı kaydedildi.

        Söğüt Küre köyünde yol kontrol noktasında bin 175 erkeğe "Kadına El Kalkmaz" mottosu ile bilgilendirme ve broşür dağıtıldığı belirtilen açıklamada, 790 Kadına da "KADES" uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak, uygulamanın 450 kişinin telefonuna yüklendiği bildirildi.

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