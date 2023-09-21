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        Bilecik'te otomobil iş makinesine çarptı, biri ağır 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, otomobilin iş makinesine çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 09:37 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:37
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        Bilecik'te otomobil iş makinesine çarptı, biri ağır 2 kişi yaralandı
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        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, otomobilin iş makinesine çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Gölpazarı Bilecik kara yolunda Ziya K. (83) idaresindeki 11 RA 603 plakalı otomobil, seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesine arkadan çarptı.

        Kazada, sürücü ile yolcu koltuğunda bulunan eşi Emine K. (82) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Yaralılardan, sürücünün iyi olduğu, eşi Emine K'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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