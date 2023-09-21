Bilecik'te kaza sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
–Bilecik'in Gölpazarı İlçesinde kazada ağır yaralanan kişi tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.
–Bilecik’in Gölpazarı İlçesinde kazada ağır yaralanan kişi tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.
Gölpazarı Bilecik kara yolunda Ziya K. (83) idaresindeki 11 RA 603 plakalı otomobil, seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesine arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Emine Kara, kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.