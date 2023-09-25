Bilecik'te tarlada çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde köy yolu kenarındaki tarlalık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde köy yolu kenarındaki tarlalık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bozüyük-Söğüt kara yolunun Alibeydüzü köyü kenarındaki arazide henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Köylülerin durumu ekiplere bildirmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Şefliği görevlileri ile Bozüyük itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmayla, ormana sıçramadan söndürüldü.