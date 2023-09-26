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        Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda aranan zanlı İstanbul'da yakalandı

        Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda İstanbul'da yakalanan zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 18:50 Güncelleme: 26.09.2023 - 19:18
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        Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda aranan zanlı İstanbul'da yakalandı
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        Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda İstanbul'da yakalanan zanlı, tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli yöntemlerle vatandaşların yaklaşık 5 milyon lirasını dolandırdığı öne sürülen şüphelilere yönelik geçen yıl başlatılan operasyon kapsamında örgüt lideri olduğu iddiasıyla aranan zanlının İstanbul'da olduğunu belirledi.

        İstanbul polisiyle koordineli çalışan ekipler, zanlı R.U'yu yakaladı. Bilecik'in Söğüt ilçesine getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Bilecik merkezli İstanbul ve Antalya'da geçen yıl haziranda başlatılan dolandırıcılık operasyonları kapsamında 135 farklı dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 18 zanlı çeşitli tarihlerde gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 18 zanlı tutuklanmıştı.

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