Bilecik'in ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları

–Bilecik'in ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı.

Pazaryeri ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı.

Pazaryeri Gençlik Merkezinde ilçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman'ın tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, daha sonra ilçe stadında devam etti.

Kaymakam Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in tüm okulların ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla başlayan tören, öğrencilerin şiir, kompozisyon okuması, spor ve folklor gösterileri ile devam etti.

Törende konuşan Kaymakam Kahraman, "Merhum Akif'in dediği gibi, 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez' bu şuur ile hareket ederek, vatan uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmetle, canlarını ortaya koymuş gazilerimizi minnetle, yad ediyorum. Bu bilinçle cumhuriyetimizin 100. Yılını kutluyor hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen tüm yarışmalarda dereceye girenlere, Belediye Başkanı Zekiye Tekin birer bisiklet takdim etti.

Tören, okulların resmi geçidi ile sona erdi.

Törene İlçe Jandarma komutanı Recep Kuş ve tüm jandarma personeli, Emniyet Amir vekili Emrah Turan, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, siyasi partilerin başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile gaziler, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar gece fener alayı, havai fişek gösterileri ile devam edeceği belirtildi.

- Osmaneli

Osmaneli ilçe stadyumunda gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin'in, öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından daha sonra Kaymakam Yüksel Ünal günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Cumhuriyet'in 100. yılına kavuşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Kaymakam Ünal şunları kaydetti:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ufuklara bakıp 'Benim naciz vücudum elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' demiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan tüm kahramanlarımızı minnet ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor, hepinize saygılarımı sunuyorum." dedi.

Halk oyunları ve spor gösterilerinin ardından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüllerin verildi.

Kutlama programında resmi geçit töreninin ardından, Cumhuriyetin 100. Yıl kutlamaları kapsamında İlçe Kaymakamlığının, Belediye Başkanlığının ve İlçe esnafının destekleri ile 100 kişiye 100. Yıl anısına çekiliş yapıldı.

Yapılan çekilişin ardından İlçe Stadyumdaki program sona erdi.

Osmaneli Stadyumunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı İsmail Küçükdağ, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Güzel, Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Selçuk Karakaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, İl Genel Meclis üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Gölpazarı

Bilecik'in Gölpazarı İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı ilçe stadında düzenlenen törenle kutlandı.

Tören, Kaymakam Alparslan Sözen ve Belediye Başkanı Hayri Suer'in halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Sözen yaptığı konuşmada, tam 100 yıl önce ilan edilen cumhuriyetin, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir kazanım olduğunu belirtti.

Tören, halk oyunları gösterisi, şiirlerin okunması, şiir, kompozisyon ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organize ettiği koşuda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından resmi geçit töreni ile sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Savcısı Sena Nur Eroğlu Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Cihad Emir, Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Önder Gürkan Oral, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.