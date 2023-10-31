Pazaryeri'nde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Karaçalı bölgesi 1. Köprü mevkisinde seyreden Kadir Can E. idaresindeki 11 AAS 265 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralı sürücü, çevredeki diğer sürücüler tarafından Pazaryeri Devlet Hastanesine götürüldü.
Jandarma ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.