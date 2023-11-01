Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin üniversiteli gençlerle bir araya geldi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulundan bir grup gençle görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 20:40 Güncelleme: 01.11.2023 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin üniversiteli gençlerle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik’in Pazaryeri ilçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulundan bir grup gençle görüştü.

        Tekin, beraberinde AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Veysel Piliç ile okulun konferans salonunda öğrencilerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

        Öğrencilere seslenen Tekin, şunları dile getirdi:

        "Sizleri anneleriniz babalarınız bizlere emanet etti. Sizler bizim baş tacımızsınız. Bizler de her zaman öğrencilere gereken önemi veriyoruz. Dışarıdan gelen yüzlerce öğrencimizin rahatının sağlanması bizlerin öncelikli görevleri arasında gelmektedir. Başta Rektörlüğümüz olmak üzere Kaymakamlığımız ve Belediyemiz öğrencilerimizin rahatının ve huzurunun sağlanması için elinden gelen bütün çaba ve gayreti gösteriyor. Tabii ki her şey bir anda olmuyor. Öğrencilerimizin dinlenebileceği, gezebileceği Kent Park Sosyal Tesislerimiz yeterli değil. Yapacağımız projelerle inşallah önümüzdeki süreçte öğrencilerimiz daha geniş imkanlara sahip olacak."

        Öğrenciler de Belediye Başkanı Tekin’e kendilerini ziyaret ettikleri için teşekkür ederek, ulaşımla ilgili zaman zaman yaşadıkları sorunların giderilmesini, kültürel gezilerin sağlanması, ilgili kursların açılması, sosyal faaliyetler düzenlenmesini istedi.

        Tekin, öğrencilerin isteklerini not alarak en kısa sürede giderilmesi için çalışma yapacaklarını söyledi.

        Veysel Piliç ise öğrencilerin isteklerini çekinmeden kendisine iletebileceklerini ifade ederek, anlaşma sağladığı esnafla öğrencilere indirim kartları dağıttı.

        Toplantıda, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nazile Ural, Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Uğur Kayış ve akademik personel hazır bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        THY: İstanbul çıkışlı seferler iptal edildi
        THY: İstanbul çıkışlı seferler iptal edildi
        İpek Kıraç'tan açıklama
        İpek Kıraç'tan açıklama
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Şimdi varant zamanı mı?
        Şimdi varant zamanı mı?
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Angelino'ya yol göründü!
        Angelino'ya yol göründü!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Süt fiyatlarında son durum
        Süt fiyatlarında son durum

        Benzer Haberler

        Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Pazaryeri'nde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Pazaryeri'nde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te engelli bireyler Cumhuriyet'in 100. yılı anısına sergi açtı
        Bilecik'te engelli bireyler Cumhuriyet'in 100. yılı anısına sergi açtı
        Bilecik'te silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Bilecik'te silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Cumhuriyet'in 100. yılında klasik otomobiller konvoy yaptı
        Cumhuriyet'in 100. yılında klasik otomobiller konvoy yaptı