Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin üniversiteli gençlerle bir araya geldi

Bilecik’in Pazaryeri ilçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulundan bir grup gençle görüştü.

Tekin, beraberinde AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Veysel Piliç ile okulun konferans salonunda öğrencilerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Öğrencilere seslenen Tekin, şunları dile getirdi:

"Sizleri anneleriniz babalarınız bizlere emanet etti. Sizler bizim baş tacımızsınız. Bizler de her zaman öğrencilere gereken önemi veriyoruz. Dışarıdan gelen yüzlerce öğrencimizin rahatının sağlanması bizlerin öncelikli görevleri arasında gelmektedir. Başta Rektörlüğümüz olmak üzere Kaymakamlığımız ve Belediyemiz öğrencilerimizin rahatının ve huzurunun sağlanması için elinden gelen bütün çaba ve gayreti gösteriyor. Tabii ki her şey bir anda olmuyor. Öğrencilerimizin dinlenebileceği, gezebileceği Kent Park Sosyal Tesislerimiz yeterli değil. Yapacağımız projelerle inşallah önümüzdeki süreçte öğrencilerimiz daha geniş imkanlara sahip olacak."

Öğrenciler de Belediye Başkanı Tekin’e kendilerini ziyaret ettikleri için teşekkür ederek, ulaşımla ilgili zaman zaman yaşadıkları sorunların giderilmesini, kültürel gezilerin sağlanması, ilgili kursların açılması, sosyal faaliyetler düzenlenmesini istedi.

Tekin, öğrencilerin isteklerini not alarak en kısa sürede giderilmesi için çalışma yapacaklarını söyledi.

Veysel Piliç ise öğrencilerin isteklerini çekinmeden kendisine iletebileceklerini ifade ederek, anlaşma sağladığı esnafla öğrencilere indirim kartları dağıttı.

Toplantıda, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nazile Ural, Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Uğur Kayış ve akademik personel hazır bulundu.