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        Bilecik'te minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:32 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:33
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        Bilecik'te minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
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        Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Atakan G. idaresindeki 11 M 0011 plakalı minibüs, İstasyon Mahallesi Söğüt Kavşağı'nda Aladdin K'nin kullandığı 11 ABK 741 plaka hafif ticari araçla çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç, kaldırıma çıkıp korkuluklara çarparak durabildi.

        Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan sürücü Aladdin K, ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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