Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        İnhisar'daki hasat şenliğinde nar dizme ve nar suyu sıkma yarışmaları yapıldı

        Bilecik'in İnhisar ilçesinde bu yıl dördüncüsü yapılan hasat şenliğinde yarışmalar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 12:32 Güncelleme: 04.11.2023 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnhisar'daki hasat şenliğinde nar dizme ve nar suyu sıkma yarışmaları yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in İnhisar ilçesinde bu yıl dördüncüsü yapılan hasat şenliğinde yarışmalar düzenlendi.

        İnhisar Kaymakamlığı, İnhisar Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde "Nar Hasat Şenliği" gerçekleştirildi.

        Vali Şefik Aygöl, programda yaptığı konuşmada, bereketli topraklarda yaşadıklarını, Bilecik'in ülkede tarım arazilerinin sulanma oranlarına göre yüzde 51 ile birinci olduğunu söyledi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'ın üretim hakkında bilgi verdiği şenlikte, öğrencilerin katılımıyla üst üste en fazla narı dizme ve suyunu sıkma yarışmaları gerçekleştirildi.

        En iyi nar yetiştiricilere hediyelerinin verildiği şenlik, bahçede ilk hasadın yapılmasıyla sona erdi.

        Etkinlikte, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İnhisar Kaymakamı Furkan Recep Nalbant, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, üreticiler ve vatandaşlar hazır bulundu.

        Vali Aygöl ve Milletvekili Eldemir ile beraberindekiler daha sonra 8 derslikli ilkokul ve ortaokul inşaatının temel atma törenine katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Gazze'de korkunç manzara uydu görüntülerinde
        Gazze'de korkunç manzara uydu görüntülerinde
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Biber gazlı saldırganı gözleri ele vermiş!
        Biber gazlı saldırganı gözleri ele vermiş!
        "Buruk mutluluk"
        "Buruk mutluluk"
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Golden önce penaltı var mı?
        Golden önce penaltı var mı?
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Hakemlik iflas etti!
        Hakemlik iflas etti!
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        KAAN yıl sonunda uçacak
        KAAN yıl sonunda uçacak
        Çekirge
        Çekirge
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap

        Benzer Haberler

        BŞEÜ'den özel çocuklara robotik kodlama eğitimi
        BŞEÜ'den özel çocuklara robotik kodlama eğitimi
        Bilecik'te minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaral...
        Bilecik'te minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaral...
        Bilecik'te İl Koordinasyon Kurulu toplandı
        Bilecik'te İl Koordinasyon Kurulu toplandı
        Osmaneli'de sokak hayvanlarının bakımı yapılıyor
        Osmaneli'de sokak hayvanlarının bakımı yapılıyor
        Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin üniversiteli gençlerle bir araya geldi
        Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin üniversiteli gençlerle bir araya geldi
        Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı