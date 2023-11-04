İnhisar'daki hasat şenliğinde nar dizme ve nar suyu sıkma yarışmaları yapıldı Bilecik'in İnhisar ilçesinde bu yıl dördüncüsü yapılan hasat şenliğinde yarışmalar düzenlendi.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde bu yıl dördüncüsü yapılan hasat şenliğinde yarışmalar düzenlendi.

İnhisar Kaymakamlığı, İnhisar Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde "Nar Hasat Şenliği" gerçekleştirildi.

Vali Şefik Aygöl, programda yaptığı konuşmada, bereketli topraklarda yaşadıklarını, Bilecik'in ülkede tarım arazilerinin sulanma oranlarına göre yüzde 51 ile birinci olduğunu söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'ın üretim hakkında bilgi verdiği şenlikte, öğrencilerin katılımıyla üst üste en fazla narı dizme ve suyunu sıkma yarışmaları gerçekleştirildi.

En iyi nar yetiştiricilere hediyelerinin verildiği şenlik, bahçede ilk hasadın yapılmasıyla sona erdi.

Etkinlikte, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İnhisar Kaymakamı Furkan Recep Nalbant, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, üreticiler ve vatandaşlar hazır bulundu.

Vali Aygöl ve Milletvekili Eldemir ile beraberindekiler daha sonra 8 derslikli ilkokul ve ortaokul inşaatının temel atma törenine katıldı.