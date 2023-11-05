Bilecik'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bilecik'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bozüyük yönünden Bilecik istikametine seyreden Sadık A. yönetimindeki 11 AAD 042 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi Aşağıköy Kavşağından Söğüt tarafına giden İsa P. idaresindeki 54 ZU 275 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücülerin de arasında olduğu 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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