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        Bilecik'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bilecik'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 22:48 Güncelleme: 05.11.2023 - 22:55
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        Bilecik'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Bilecik'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Bozüyük yönünden Bilecik istikametine seyreden Sadık A. yönetimindeki 11 AAD 042 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi Aşağıköy Kavşağından Söğüt tarafına giden İsa P. idaresindeki 54 ZU 275 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada sürücülerin de arasında olduğu 4 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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