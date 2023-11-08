Bilecik'te direklerden telefon kablosu hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Bilecik'te telefon direklerindeki bakır kabloları çaldığı iddia edilen, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Gölpazarı ilçesine bağlı Demirhanlar ile İncirli köylerinde 12 direk arası telekomünikasyon kablolarını kesen kişiyi fark eden vatandaşlar jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede araştırma yaparak, topladığı kabloları araca yüklediği sırada H.S'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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