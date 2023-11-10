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        Pazaryeri ilçesinde "Geleceğe Nefes Cumhuriyet'e Nefes" fidan dikim etkinliği düzenlendi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Geleceğe Nefes, Cumhuriyet'e Nefes" adlı proje kapsamında fidan dikimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:49 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:05
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        Pazaryeri ilçesinde "Geleceğe Nefes Cumhuriyet'e Nefes" fidan dikim etkinliği düzenlendi
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde "Geleceğe Nefes, Cumhuriyet'e Nefes" adlı proje kapsamında fidan dikimi yapıldı.

        İlçe Orman İşletme Şefliğince Pazaryeri Anaokulu bahçesinde ve Küçükelmalı Köyü Cami bahçesinde ilçe protokolü, öğrenciler ve köylülerin katılımıyla fidan etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağaç dikmenin ve doğaya katkı sunmanın son derece önemli bir konu olduğunu belirterek, bu kapsamda çalışmalarına yön verdiklerini söyledi.

        Bu projeyi geleceğin teminatı çocuklarla gerçekleştirdiklerini anlatan Kahraman, "Bugün bu fidanları hep birlikte toprakla buluşturacağız ve çocuklarımız gibi bu fidanlarda büyüyecekler, serpilecekler, şehrimize ve ülkemize nefes olacaklar. Ağaç hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Doğaya ne kadar çok ağaç dikersek, hayata ve geleceğimize o kadar çok katkı sağlamış oluruz. Peygamber Efendimiz diyor ki; 'Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz.' İşte ağaç dikmek o kadar önemli bir husustur." diye konuştu.

        Törene, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozüyük Orman İşletme Müdürü Rabiye Tuncer, Pazaryeri Orman İşletme Şefi Gülşah Karataş Uçar, Pazaryeri Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, daire müdürleri, orman personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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