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        Bilecik Valisi Aygöl, Osmaneli ilçesinde incelemelerde bulundu

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:35 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:37
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        Bilecik Valisi Aygöl, Osmaneli ilçesinde incelemelerde bulundu
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Vali Şefik Aygöl, Hükümet Konağı önünde İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Güzel, Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Selçuk Karakaş ve daire müdürleri tarafından karşılandı

        Karşılamanın ardından Vali Aygöl, Kaymakamlık'ta Kaymakam Yüksel Ünal'dan ilçe hakkında brifing aldı. Daha sonra Osmaneli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve müteşebbisi heyeti ile toplantı salonunda bir araya gelen Aygöl fabrikalar ve üretimleri hakkında bilgiler aldı.

        Daha sonra Osmaneli Belediyesine geçen Aygöl'e Belediye Başkanı Münür Şahin de ilçede yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Vali Aygöl, muhtarlarla da bir toplantı yaptı.

        Aygöl, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK mensupları tarafından 2016 yılında düzenlenen saldırıda şehit edilen Osman Er'in ailesini de ziyaret etti.

        Vali Aygöl, ilçede yapımı devam eden Osmaneli İlkokulu ve Atatürk Ortaokulunun inşaatlarını, Atık Yağ İleri Dönüşüm Rafinerisi'ni inceledi. Osmaneli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın sahibi Doğan Zaimoğlu'ndan fabrika ve çalışmalar hakkında bilgi alan Aygöl, Osmaneli Belediyesi Kadın Girişimciler Kooperatifini ziyaret etti.​​​​​​​

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