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        Sakarya Nehri'nin çevresinde sonbahar renkleri hakim oldu

        Bilecik'ten geçen Sakarya Nehri'nin çevresi sonbahar renklerine büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 13:20 Güncelleme: 11.11.2023 - 13:43
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        Sakarya Nehri'nin çevresinde sonbahar renkleri hakim oldu
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        Bilecik'ten geçen Sakarya Nehri'nin çevresi sonbahar renklerine büründü.

        İnhisar, Söğüt, Yenipazar ve Osmaneli ilçelerinden geçen Sakarya Nehri'nin çevresi, sonbaharın gelişiyle yeşil, sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarıyla adeta göz alıcı güzelliğe sahip oldu.

        Kuş bakışı görseliyle doğaseverlerin ve amatör fotoğrafçıların keyifli anlar yaşamasına neden olan nehrin çevresi, yürüyüş yapmak isteyen ziyaretçilere de keyifli anlar sunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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