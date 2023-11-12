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        Bilecik'te halk oyunu sevdası farklı meslek gruplarından kadınları buluşturdu

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşları 35 ila 68 arasında değişen, farklı meslek gruplarına mensup kadınlar, Bilecik Anadolu Kadınları Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği bünyesinde halk oyunları ekibi kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 13:29 Güncelleme: 12.11.2023 - 13:33
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        Bilecik'te halk oyunu sevdası farklı meslek gruplarından kadınları buluşturdu
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşları 35 ila 68 arasında değişen, farklı meslek gruplarına mensup kadınlar, Bilecik Anadolu Kadınları Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği bünyesinde halk oyunları ekibi kurdu.

        Öğretmenden mali müşavire, ev hanımından emekliye kadar pek çok sektörden farklı yaş aralığındaki 12 kadın, 2 yıl önce kurulan Bilecik Anadolu Kadınları Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği'nin halk oyunları ekibini oluşturdu.

        Halk oyunlarına gönül vermiş kadınlar, Halk Eğitim Merkezi'nde haftanın 2 günü buluşup, çalışmalar yapıyor. İlk gösterilerini Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 27 Ekim'de Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde kadınlar, Türkiye'nin farklı yerleri de halk oyunlarını sergilemek istiyor.

        Dernek Başkanı Nurcan Özçakır, AA muhabirine, 19 Mayıs 2021'de kurulan derneğin kentteki kadınları bir araya getirmeyi hedeflediğini söyledi.

        Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda statülerinin yükseltilmesine katkı vermeyi planladıklarını anlatan Özçakır, "Burada etnik köken, siyasi görüş, dil, din, inanç, açık, kapalı gibi bütün ayırımı ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Tüm kadınlarımızın eşit olması ve kadın olgusunun güçlendirilmesi, toplumsal değerin arttırılmasını istiyoruz. Bu anlamda da birlik beraberlik içinde kadına dair kültürel faaliyetler, etkinlikler yapıyoruz." dedi.

        Özçakır, kadın halk oyunu ekibini kültürel faaliyetler çerçevesinde kurduklarını bildirdi.

        Okul yıllarında kendisinin de halk oyunu ilgilendiğini ve öğreticiliğini yaptığını anlatan Özçakır, şöyle konuştu:

        "Halk oyunları ekibi kurmak hayalimdi. Çünkü okullarda çocuklar öğreniyor ve okuldan mezun olduktan sonra unutuyorlardı. Gelecek nesle hem kültürümüzü aktaralım hem de yaşatalım istedik. Böylece Anadolu kadınlarından oluşan halk oyunları ekibimizi kurduk. Aramızda her yaştan her sektörden var. Öğretmen, mali müşavir, özel sektör, çalışan, ev hanımı ve emekli olup aramıza katılanlar var. Ekibimiz 35 ila 68 yaş aralığındaki üyelerden oluşuyor. Ruhu genç olan kendini genç hisseden, yaşına bakmadan herkes aramıza katılabilir. 12 kişilik bir grup kurduk. Güzel ekibimizle çalışmalarımız keyifli geçiyor. Kültürel faaliyetler yapıyoruz. Bilecik genelinde böyle bir kadın halk oyunu yok. O yüzden de bir ilki başardığımızı düşünüyorum."

        Emekli 68 yaşındaki Nurten Gerboğa da okul çağlarında yapamadığı, içinde uhde kalan birtakım hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulduğunu aktararak, emekliliğin tadını katıldığı etkinliklerle çıkartmaya çalıştığına değindi.

        Ev hanımı 61 yaşındaki Sülfiye Öktem ise halk oyunları ekibine katılmasının ardından adeta dinçleştiğine değinerek, "Ailem benimle gurur duyuyor. Hele hele böyle etkinliklere katıldığım zaman mutlu oluyorlar. Sürdürmem konusunda destek veriyorlar. Burası beni ruhen gençleştirdi. Gençliğimizde belki böyle oynayamadık ama şimdi oynayabiliyorum ve mutluyum." diye konuştu.

        İki çocuk annesi, ev hanımı Hamide Yılmaz da kültürün genç nesillere aktarılmasında halk oyunlarının önemine değindi.

        Çocuklarına ders yaptırdıktan sonra halk oyunları provalarına geldiğini belirten Yılmaz, "Onların da bana desteği tam. Burada kendimi mutlu hissediyorum. Mutlu anne her daim toplumda da mutlu aile demek. Burada birlik ve beraberliği sağladık. Ekip ruhunu biz yakaladık." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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