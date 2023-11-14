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        Bilecik'te midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

        Bilecik'te midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 12:21 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:21
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        Bilecik'te midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
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        Bilecik'te midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Osmaneli-Eskişehir kara yolunda seyir halinde bulunan B.T.S. idaresindeki 06 DN 3550 plakalı midibüs, Osmangazi Tüneli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada sürücü B.T.S. ile araçta yolcu olarak bulunan R.E.S, S.S, E.S, N.E.S. ve M.S. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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