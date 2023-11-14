Bilecik'te midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
Bilecik'te midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Bilecik'te midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Osmaneli-Eskişehir kara yolunda seyir halinde bulunan B.T.S. idaresindeki 06 DN 3550 plakalı midibüs, Osmangazi Tüneli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü B.T.S. ile araçta yolcu olarak bulunan R.E.S, S.S, E.S, N.E.S. ve M.S. yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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