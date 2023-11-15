Pazaryeri'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

–Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi, 1 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pazaryeri Bilecik kara yolunun 6. kilometresinde E.C. idaresindeki 11 UC 049 plakalı araç elektrik arızası yaptı.

Yardım için gelen M.B. idaresindeki 11 ABB 417 plakalı araç yol kenarında beklerken 34 FGM 985 plakalı kamyonet sollamaya geçti.

Rampa aşağı inen M.A. idaresindeki 11 TF 439 plakalı minibüs kamyonet ani fren yaparak yol vermek istedi arkadan gelen F.E. idaresindeki 11 AAS 126 plakalı otomobil duramayarak arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen F.E. idaresindeki otomobil diğer araçlara çarparak durabildi.

Meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralanırken 1 araç kullanılamaz hale gelirken diğer araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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