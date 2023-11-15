Pazaryeri'nde Diyabet Günü dolayısıyla ücretsiz kan ölçümü yapıldı Bilecik'in Pazaryeri Devlet Hastanesi birimlerince Diyabet Günü dolayısıyla kurulan stantta ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri Devlet Hastanesi birimlerince Diyabet Günü dolayısıyla kurulan stantta ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı.

İlçe merkezinde kurulan stantta vatandaşların şeker ölçümleri yapılarak diyabet, diyabette insülin tedavisi ve beslenmeye ilişkin bilgiler verildi.

Diyabet eğitim kitapçıkları ve broşürleri dağıtıldığı etkinlikte görevli personel diyabetin sağlığın üzerindeki etkileri, tıbbi tedavisi, beslenme, insülin dışında kan şekerini düzenleyici ilaçlar, fiziksel aktivite ve hareketlerle, diyabetle yaşam ve insülin tedavisi konuları vatandaşlara anlatıldı.