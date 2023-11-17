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        Bilecik'te Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 79. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 79. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 17:47 Güncelleme: 17.11.2023 - 17:54
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        Bilecik'te Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 79. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 79. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen programda, zor şartlar altında sürgüne gönderilerek hayatta kalmayı başaran Ahıska Türklerini, onların çocuklarını ve torunlarını ağırlamanın vazifeleri olduğunu söyledi.

        Bilecik'te 1301 Ahıska Türkünü misafir ettiklerini ifade eden Aygöl, "Ülke genelinde bugüne kadar 101 bin 957 Ahıska Türkü için ikamet izni düzenlenmiştir. Bu vesile ile gelecek günlerin Ahıskalı soydaşlarımız için daha güzel olacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum." dedi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidin ardından sürgünde hayatını kaybeden Ahıska Türkeri için dua edildi.

        Programa, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği Bozüyük Temsilciliği Başkanı Bekir Velioğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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