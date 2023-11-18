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        Osmaneli'nin tescilli lezzeti "ayva lokumu" Suudi Arabistan ve Rusya pazarına da girdi

        MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Osmaneli Belediyesi tarafından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle kurulan tesiste üretilen ayva lokumları, Rusya ve Suudi Arabistan'a da ihraç edilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 11:11 Güncelleme: 18.11.2023 - 11:11
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        Osmaneli'nin tescilli lezzeti "ayva lokumu" Suudi Arabistan ve Rusya pazarına da girdi
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        MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Osmaneli Belediyesi tarafından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle kurulan tesiste üretilen ayva lokumları, Rusya ve Suudi Arabistan'a da ihraç edilmeye başlandı.

        Sakarya Nehri'nden beslenen verimli topraklarda yetiştirilen ayvalardan yapılan lokum, bölgenin en meşhur lezzetleri arasında yer alıyor. Beşevler köyünde 3 dönüm arazide kurulan 450 metrekare kapalı alana sahip tesiste ise ayva, Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerinin emekleriyle lokuma dönüştürülüyor.

        İlçede üretilen 5 bin ton ayvanın yaklaşık yüzde 10'u işlenerek lokum haline getiriliyor. Özgün aromasıyla, doğallığı bozulmadan üretilen lokumların üçte ikisi Tarım ve Kredi Kooperatifleri ve diğer market zincirlerinin satış noktalarına gönderiliyor.

        Üretilen ayva lokumu Katar, ABD, Almanya ve Hollanda pazarının ardından Suudi Arabistan ve Rusya'ya da ihraç edilmeye başlandı.

        Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, BEBKA desteğiyle kurdukları tesiste 500 ton ayva işlendiğini söyledi.

        Şahin, "Kooperatifimiz aracılığıyla yaptığımız pazarlamayla birlikte özellikle talepler çok daha arttı. Büyük mağazalardan da rağbet var. Yeni yaptığımız tesisle birlikte kapasitemizi yüzde 100 artırarak hem Osmaneli tarımına ve çiftçisine hem de kadın girişimcilerimize ekonomik getiri sağlıyoruz. Kadın girişimcilerimizle birlikte şu anki rakamları 3 katına çıkarmak suretiyle Türkiye çapında önemli bir gıda işletmesi olacağız." dedi.

        Tesisten sorumlu Belediye Sağlık İşleri Müdürü Abdullah Tetik de yaklaşık 3 milyon kutu ayva lokumu ürettiklerini, bunun 2 milyon kutusunun iç pazarda satıldığını ifade etti.

        İhracatı da artırdıklarını dile getiren Tetik, "Geçen yılki uluslararası pazarlarımıza bu sene Rusya ve Suudi Arabistan da eklendi. Ayva lokumumuz bu ülkelerin market raflarında da yerini almış durumda. Ayva lokumu hem istihdam hem üretim hem de ihracat anlamında döviz kazandırıcı bir ürün haline geldi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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