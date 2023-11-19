Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yollar, araçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yollar, araçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının en düşük 1 derece ölçüldüğü ilçenin 800 metre rakımlı Ağlan, Adliye, Boyunkaya, Hisarcık ve Oğulpaşa köylerinde dün geceden itibaren kar etkisini göstermeye başladı.

Gece boyunca devam eden yağış nedeniyle yüksek kesimler, beyaz örtüyle kaplandı.