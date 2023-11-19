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        Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yollar, araçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 11:22 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:49
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        Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yollar, araçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

        Hava sıcaklığının en düşük 1 derece ölçüldüğü ilçenin 800 metre rakımlı Ağlan, Adliye, Boyunkaya, Hisarcık ve Oğulpaşa köylerinde dün geceden itibaren kar etkisini göstermeye başladı.

        Gece boyunca devam eden yağış nedeniyle yüksek kesimler, beyaz örtüyle kaplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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