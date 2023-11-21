Bilecik'te otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ekrem D. yönetimindeki 11 AG 746 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunda kavşakta ters yönden gelip dönmek isteyen Faruk G'nin kullandığı 43 HC 086 plakalı çekiciyle çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ekrem D, olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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