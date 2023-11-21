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        Osmaneli Kaymakamı Ünal, başarılı sporcuları kabul etti

        Bilecik'in Osmaneli ilçesi Kaymakamı Yüksel Ünal, Balkan Ümitler Şampiyonası'nda dereceye giren 1308 Osmaneli Belediyespor Karate Takımı sporcuları ve antrenörlerini makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:12 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:13
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        Osmaneli Kaymakamı Ünal, başarılı sporcuları kabul etti
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesi Kaymakamı Yüksel Ünal, Balkan Ümitler Şampiyonası'nda dereceye giren 1308 Osmaneli Belediyespor Karate Takımı sporcuları ve antrenörlerini makamında kabul etti.

        Ünal, Balkan Şampiyonası'nda Ümit Takım Kumitede kilolarında dereceye giren 1308 Osmaneli Belediyespor sporcuları Tuğba Çürük ve Sena Akman’ı makamında kabul ederek başarılarından dolayı kutladı.

        Sporcuları ve antrenörlerini ödüllendiren Ünal, şöyle konuştu:

        "1308 Osmaneli Belediyespor bünyesinde yetiştirilen sporcularımızın okullardaki ders yoğunluğuna rağmen bu başarıyı elde etmesi takdire şayandır. Azimli, disiplinli ve planlı çalışmalarınız sürdüğü müddetçe gittiğiniz her müsabakada başarılı olacağınıza inanıyorum. Önümüzdeki haftalarda düzenlenecek Dünya Gençlik Ligi’nde ilimizi ve ilçemizi temsil edecek sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Sporcularımızın yetişmesinde büyük emeği olan Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz hocalarımıza teşekkür ediyorum. 1308 Osmaneli Belediyespor olarak altyapıya ve tüm spor branşlarına verdiği değerin sonuçlarını tüm branşlarda alıyoruz. Spora ve sporcuya değer veren Belediye Başkanı Münür Şahin'e, kulübümüzün yöneticilerine, öğretmenlerine ve sporcularımızın ailelerine teşekkür ediyoruz. Her konuda olduğu gibi sporun ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz."​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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