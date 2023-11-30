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        Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:30 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:52
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        Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir adrese baskın yaptı.

        2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 524 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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