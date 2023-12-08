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        Pazaryeri Belediyesi Meclisinin aralık ayı olağan toplantısı yapıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Belediye Meclisinin aralık ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:06 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:07
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        Pazaryeri Belediyesi Meclisinin aralık ayı olağan toplantısı yapıldı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Belediye Meclisinin aralık ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

        Belediyenin toplantı salonundaki yılın son meclis toplantısında bir araya gelen üyeler, 7 gündem maddesini görüşerek karara bağlandı.

        Toplantıda, plan ve bütçe raporları, İmar Komisyonu raporu ve vatandaşların dilekçeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

        Tekin, bir yıl boyunca alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, meclis üyelerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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