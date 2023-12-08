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        Pazaryeri'nde devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:20 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:21
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        Pazaryeri'nde devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Pazaryeri-Bursa kara yolunun Gümüşdere köyü Ahıdağı mevkisinde seyreden Onurcan A. (25) İdaresindeki 26 ACY 536 plakalı tır, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ile aynı araçta bulunan Metin E. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yolda ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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