Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Pazaryeri'nde ziyarete açıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi öğrenci ve vatandaşların ziyaretine açıldı.

Çanakkale Mobil Müze Rehberi Gökhan Bayrak, yaptığı açıklamada, gezici müzenin şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir tarafından 2018 yılında kurulduğunu söyledi.

Gezici müzede Çanakkale Savaşları'nda askerlerin kullandığı ekipmanların sergilendiğini aktaran Bayrak, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde 7 aracımız bulunmakta, bütün ilkokul ve ortaokulları ziyaret etmektedir. Amacımız ise Çanakkale’yi ziyaret edemeyenlere, Çanakkale Savaşları duygusunu milletimize ve öğrencilere aşılamaktır. Müzemizde bulunan ekipmanlar rehber eşliğinde tanıtılarak ve Çanakkale Savaşları anlatılarak gezilmektedir. 4 bin parçadan fazla savaş dönemine ait tarihi eser ve görsel objelerden oluşan müzemizi ülke genelinde 13 yıldan bu yana ücretsiz olarak 20 milyona yakın vatandaşımızın ziyaretine sunmuş olmanın gururunu taşıyoruz."