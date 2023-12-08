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        Bilecik'te çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 16:16 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:16
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        Bilecik'te çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Bilal O. idaresindeki 34 NU 3041 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Karayolları Kavşağı mevkisinde Osman O'nun kullandığı 11 UA 878 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücülerden Osman O. ile araçlardaki Büşra O. ve Atiye O. yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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