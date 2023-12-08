Bilecik'te çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bilal O. idaresindeki 34 NU 3041 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Karayolları Kavşağı mevkisinde Osman O'nun kullandığı 11 UA 878 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Osman O. ile araçlardaki Büşra O. ve Atiye O. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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