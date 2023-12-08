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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Bilecik'in İnhisar ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 106 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 19:35 Güncelleme: 08.12.2023 - 19:43
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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Bilecik'in İnhisar ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 106 gram esrar ele geçirildi.

        Karaağaç Mahallesi'nde, alınan ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese narkotik köpeği "Yelken" ile operasyon düzenledi.

        Ormanlık alanda ve bir ağılda yapılan aramalarda 106 gram kubar esrar, iki adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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