Pazaryeri'nde öğrencilere jandarmanın faaliyetleri anlatıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrencilere jandarma teşkilatı hakkında bilgi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda 400 öğrencinin katıldığı etkinlikte, çocuklar jandarma ekiplerinin araç ve gereçlerini inceledi, arama köpeklerini tanıdı. Jandarmanın çalışma prensipleri ve görevleri interaktif şekilde anlatıldı, trafik kuralları hatırlatıldı.

Öğrencilere jandarmanın çalışma prensipleri, günlük görevleri ve toplumla etkileşimi konularında interaktif şekilde bilgi sunuldu. Etkinlikte zırhlı araçlar ve jandarma personelinin teçhizatları öğrencilere tanıtılarak, jandarmanın görev ve sorumlulukları detaylı aktarıldı.

Etkinliğe, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Jandarma Alay Komutanlığı Asayiş Müdürü Jandarma Yarbay İsa Çamcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, arama kurtarma, narkotik, bomba imha, kmomando timleri ile çok sayıda askeri personel, öğretmen ve öğrenci katıldı.

Pazaryeri Kaymakamlığı, Belediye ve İlçe Jandarma Komutanlığı, katılımcılara pilav ve döner ikram etti.